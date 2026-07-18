Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το παντελόνι κορυφαίας ποιότητας έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey

Στυλ: HQ6970-010