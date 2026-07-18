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Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft - Μαύρο/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT

109,99 €
Μαύρο/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Μαύρο/Burgundy Crush
Dark Hazel/Μαύρο/Velvet Brown
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Χαλαρή εφαρμογή. Προτίμησε ένα μέγεθος μικρότερο

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το παντελόνι κορυφαίας ποιότητας έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το παντελόνι κορυφαίας ποιότητας έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το απαλό, άνετο και ελαστικό ύφασμα ImpossiblySoft είναι φτιαγμένο για κάθε περίσταση, όπως και αν κινείσαι.
  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η ελαστική ζώνη και το εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει προφέρουν σταθερή εφαρμογή.
  • Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει απαραίτητα μικροαντικείμενα.
  • Τσέπη με φερμουάρ πίσω για ασφαλή αποθήκευση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Θηλιά για κρέμασμα στην αριστερή ραφή της ζώνης
  • Σώμα: 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6970-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,88 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
    • Χαλαρή εφαρμογή. Προτίμησε ένα μέγεθος μικρότερο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (118)

4.6 αστέρια

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 104

Ειδική σχεδίαση για άνεση όλη μέρα

Μια νέα συλλογή με κομψή εμφάνιση και πολυτελή αίσθηση.

"Σε τελική ανάλυση, θέλεις να νιώθεις ωραία".

—Aurélien Tchouaméni, ποδοσφαιριστής 24.7

ImpossiblySoft

Αυτό το ύφασμα διπλής πλέξης διαθέτει βελτιωμένη σχεδίαση για καθημερινή άνεση, χαρίζοντας πρωτόγνωρη απαλότητα.

Αίσθηση πολυτέλειας

Για τους αθλητές, οι υψηλές επιδόσεις είναι τρόπος ζωής. Πρόσθεσε αυτό το ύφασμα υψηλών επιδόσεων με αίσθηση πολυτέλειας και απαλότητα στην γκαρνταρόμπα σου, για να απολαύσεις άνεση σε άλλο επίπεδο