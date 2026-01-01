Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft με μπατζάκια σε ίσια γραμμή

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το παντελόνι με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.

Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας

Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.

Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.