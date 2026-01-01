Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft με μπατζάκια σε ίσια γραμμή

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT με μπατζάκια σε ίσια γραμμή
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το παντελόνι με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Hazel/Μαύρο/Velvet Brown
- Στυλ: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το παντελόνι με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.
Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας
Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το απαλό ύφασμα διπλής πλέξης ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα.
- Η ελαστική ζώνη έχει σούρες πίσω για δυναμικές διατάσεις.
- Η τσέπη με φερμουάρ πίσω επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση, ενώ η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει απαραίτητα μικροαντικείμενα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα
- Σώμα: 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ. Τσέπες: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Hazel/Μαύρο/Velvet Brown
- Στυλ: IM3639-212
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft