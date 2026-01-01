Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT με προστασία UV σε γραμμή barrel Nike 24.7 PerfectStretch

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike 24.7 PerfectStretch
Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT με προστασία UV σε γραμμή barrel
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το φαρδύ παντελόνι σε γραμμή barrel με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, δίνει πρωταρχική σημασία στην άνεση. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ είναι φτιαγμένο από το ανάλαφρο ύφασμα PerfectStretch με εξατομικευμένη εφαρμογή, για προσεγμένη εμφάνιση που προορίζεται για μια απαιτητική καθημερινότητα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
- Στυλ: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το φαρδύ παντελόνι σε γραμμή barrel με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, δίνει πρωταρχική σημασία στην άνεση. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ είναι φτιαγμένο από το ανάλαφρο ύφασμα PerfectStretch με εξατομικευμένη εφαρμογή, για προσεγμένη εμφάνιση που προορίζεται για μια απαιτητική καθημερινότητα.
Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας
Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το ανάλαφρο, προσεγμένο ύφασμα PerfectStretch με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα.
- Η ελαστική ζώνη έχει σούρες πίσω για δυναμικές διατάσεις.
- Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει απαραίτητα μικροαντικείμενα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα
- Πατιλέτα με φερμουάρ και κούμπωμα με κόπιτσα
- Πλαϊνές τσέπες
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
- Στυλ: IM3631-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 2XL και έχει ύψος 1,91 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike 24.7 PerfectStretch