Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT με προστασία UV σε γραμμή barrel Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το φαρδύ παντελόνι σε γραμμή barrel με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, δίνει πρωταρχική σημασία στην άνεση. Διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ είναι φτιαγμένο από το ανάλαφρο ύφασμα PerfectStretch με εξατομικευμένη εφαρμογή, για προσεγμένη εμφάνιση που προορίζεται για μια απαιτητική καθημερινότητα.

Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας

Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.

Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.