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Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece Σικάγο Μπουλς Courtside - Μαύρο/University Red

Σικάγο Μπουλς Courtside

Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece

79,99 €
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Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό παντελόνι φόρμας με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HV9776-010

Σικάγο Μπουλς Courtside

79,99 €

Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό παντελόνι φόρμας με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.

Πλεονεκτήματα

Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριμπ ύφανση στο ρεβέρ
  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων): 100% βαμβάκι. Τσέπη πίσω: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HV9776-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece Σικάγο Μπουλς Courtside

    Σικάγο Μπουλς Courtside

    79,99 €

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