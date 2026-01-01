Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece Σικάγο Μπουλς Courtside

Σικάγο Μπουλς Courtside

79,99 €

Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό παντελόνι φόρμας με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.

Πλεονεκτήματα Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.