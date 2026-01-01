Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece Μπόστον Σέλτικς Courtside

Μπόστον Σέλτικς Courtside
Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike NBA Club Fleece
Αγαπάς τους Σέλτικς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό παντελόνι φόρμας με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Clover
- Στυλ: HV9772-010
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Αγαπάς τους Σέλτικς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό παντελόνι φόρμας με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.
Πλεονεκτήματα
Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριμπ ύφανση στο ρεβέρ
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων): 100% βαμβάκι. Τσέπη πίσω: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Clover
- Στυλ: HV9772-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπόστον Σέλτικς Courtside