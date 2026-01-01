Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike Club

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το κλασικό παντελόνι είναι φτιαγμένο από κομψό υφαντό ύφασμα, έχει σχέδιο με ίσια μπατζάκια και ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα, ώστε να μπορείς να αλλάξεις την εμφάνιση γύρω από τα παπούτσια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift

Στυλ: IQ6278-010