Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike Club

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Club
Ανδρικό παντελόνι φόρμας
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το κλασικό παντελόνι είναι φτιαγμένο από κομψό υφαντό ύφασμα, έχει σχέδιο με ίσια μπατζάκια και ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα, ώστε να μπορείς να αλλάξεις την εμφάνιση γύρω από τα παπούτσια σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IQ6278-010
Nike Club
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το κλασικό παντελόνι είναι φτιαγμένο από κομψό υφαντό ύφασμα, έχει σχέδιο με ίσια μπατζάκια και ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα, ώστε να μπορείς να αλλάξεις την εμφάνιση γύρω από τα παπούτσια σου.
Πλεονεκτήματα
- Η επένδυση από πλήρως διχτυωτό υλικό προσφέρει άνεση και κυκλοφορία του αέρα.
- Πλαϊνές φάσες για διαχρονικό στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Nike Club με κείμενο
- Τσέπες για τα χέρια
- Πίσω τσέπη που κουμπώνει με σούστα
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IQ6278-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,83 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club