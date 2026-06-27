Ανδρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Nike Club

Αυτό το κλασικό παντελόνι φόρμας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς, με γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τους αστραγάλους σε ριμπ ύφανση. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και άνετη αίσθηση, όπως το κλασικό σου παντελόνι φόρμας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: FN3801-010