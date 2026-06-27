triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 8
Υψηλή βαθμολογία
Ανδρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Ανδρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα

54,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Obsidian/Obsidian/Λευκό
Pink Foam/Pink Foam/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το κλασικό παντελόνι φόρμας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς, με γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τους αστραγάλους σε ριμπ ύφανση. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και άνετη αίσθηση, όπως το κλασικό σου παντελόνι φόρμας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Αυτό το κλασικό παντελόνι φόρμας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς, με γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τους αστραγάλους σε ριμπ ύφανση. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και άνετη αίσθηση, όπως το κλασικό σου παντελόνι φόρμας.

Πλεονεκτήματα

  • Χάρη στο French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους, που διαθέτει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και προσφέρει δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για το γυμναστήριο αλλά και για τον καναπέ.
  • Η ελαστική ζώνη και το στρογγυλό εξωτερικό κορδόνι που σφίγγει προσφέρουν άνετη, εξατομικευμένη εφαρμογή στη μέση.
  • Το κρυφό κλείσιμο με σούστα στις τσέπες πίσω επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
  • Τσέπες για τα χέρια
  • Σώμα: 78-84% βαμβάκι / 16-22% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη / τσέπη πίσω: 100% βαμβάκι.
  • Τα ποσοστά των υλικών ενδέχεται να διαφέρουν. Έλεγξε την ετικέτα για την πραγματική περιεκτικότητα.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FN3801-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,75 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (20)

4.5 αστέρια

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Ανδρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Nike Club

Nike Club

54,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 40