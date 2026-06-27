Ανδρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Nike Club

ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Αυτό το κλασικό παντελόνι φόρμας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς, με γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τους αστραγάλους σε ριμπ ύφανση. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και άνετη αίσθηση, όπως το κλασικό σου παντελόνι φόρμας.
Nike Club
Αυτό το κλασικό παντελόνι φόρμας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς, με γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τους αστραγάλους σε ριμπ ύφανση. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και άνετη αίσθηση, όπως το κλασικό σου παντελόνι φόρμας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
Nike Club