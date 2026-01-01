Ανδρικό παντελόνι σε ίσια γραμμή από ελαστικό ύφασμα Nike Club

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το παντελόνι είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο, ελαστικό πλεκτό ύφασμα που έχει χυτή εφαρμογή σαν υφαντό ύφασμα. Η κλασική, χαλαρή εφαρμογή του έχει ίσια γραμμή σε όλο το μήκος των μπατζακιών και ανοιχτό τελείωμα που φτάνει γύρω από τα παπούτσια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό

Στυλ: IO3782-451