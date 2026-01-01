Ανδρικό παντελόνι σε ίσια γραμμή από ελαστικό ύφασμα Nike Club

Nike Club
Ανδρικό παντελόνι σε ίσια γραμμή, από ελαστικό ύφασμα
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το παντελόνι είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο, ελαστικό πλεκτό ύφασμα που έχει χυτή εφαρμογή σαν υφαντό ύφασμα. Η κλασική, χαλαρή εφαρμογή του έχει ίσια γραμμή σε όλο το μήκος των μπατζακιών και ανοιχτό τελείωμα που φτάνει γύρω από τα παπούτσια σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO3782-451
Nike Club
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το παντελόνι είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο, ελαστικό πλεκτό ύφασμα που έχει χυτή εφαρμογή σαν υφαντό ύφασμα. Η κλασική, χαλαρή εφαρμογή του έχει ίσια γραμμή σε όλο το μήκος των μπατζακιών και ανοιχτό τελείωμα που φτάνει γύρω από τα παπούτσια σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
- Τσέπες για τα χέρια
- Κοφτή τσέπη πίσω
- Σώμα: 44% βαμβάκι / 43% πολυέστερ / 13% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 87% πολυέστερ / 13% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO3782-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club