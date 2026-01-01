Ανδρικό παντελόνι πεζοπορίας ACG Wolf Grid Therma-FIT

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Wolf Grid
Ανδρικό παντελόνι πεζοπορίας Therma-FIT
Όταν πέφτει η θερμοκρασία και ο εξοπλισμός πεζοπορίας σου είναι μούσκεμα στον ιδρώτα, αναγκάζεσαι να πάρεις μια δύσκολη απόφαση: να συνεχίσεις ή να γυρίσεις πίσω. Αυτό το παντελόνι ACG Wolf Grid είναι σχεδιασμένο για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Το αεριζόμενο φλις με πλέγμα στην πλάτη προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Απομακρύνει την υγρασία και συγκρατεί τη θερμότητα του σώματος, για να προσφέρει ζεστή αίσθηση με λιγότερα ρούχα, ώστε να μπορείς να ζήσεις περισσότερες εμπειρίες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4231-010
ACG Wolf Grid
Όταν πέφτει η θερμοκρασία και ο εξοπλισμός πεζοπορίας σου είναι μούσκεμα στον ιδρώτα, αναγκάζεσαι να πάρεις μια δύσκολη απόφαση: να συνεχίσεις ή να γυρίσεις πίσω. Αυτό το παντελόνι ACG Wolf Grid είναι σχεδιασμένο για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Το αεριζόμενο φλις με πλέγμα στην πλάτη προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Απομακρύνει την υγρασία και συγκρατεί τη θερμότητα του σώματος, για να προσφέρει ζεστή αίσθηση με λιγότερα ρούχα, ώστε να μπορείς να ζήσεις περισσότερες εμπειρίες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ελαστικά ρεβέρ
- Κεντημένο λογότυπο ACG στον αριστερό μηρό
- 95% πολυέστερ/5% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4231-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Μήκος 7/8: φτάνει στον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG Wolf Grid