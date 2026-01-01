Ανδρικό παντελόνι πεζοπορίας ACG Wolf Grid Therma-FIT

Όταν πέφτει η θερμοκρασία και ο εξοπλισμός πεζοπορίας σου είναι μούσκεμα στον ιδρώτα, αναγκάζεσαι να πάρεις μια δύσκολη απόφαση: να συνεχίσεις ή να γυρίσεις πίσω. Αυτό το παντελόνι ACG Wolf Grid είναι σχεδιασμένο για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Το αεριζόμενο φλις με πλέγμα στην πλάτη προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Απομακρύνει την υγρασία και συγκρατεί τη θερμότητα του σώματος, για να προσφέρει ζεστή αίσθηση με λιγότερα ρούχα, ώστε να μπορείς να ζήσεις περισσότερες εμπειρίες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White

Στυλ: IM4231-010