Ανδρικό παντελόνι με ειδική γραμμή για sneaker Nike Club

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Φτιάξαμε ένα παντελόνι με το τέλειο μήκος και τις τέλειες αναλογίες για να αναδεικνύεις τα παπούτσια σου. Έχει baggy γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ το σχέδιο crop έχει σχεδιαστεί για να φτάνει μέχρι τη γλώσσα των παπουτσιών σου με χαμηλό κολάρο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IQ4941-010