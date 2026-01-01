Ανδρικό παντελόνι με ειδική γραμμή για sneaker Nike Club

Nike Club
Ανδρικό παντελόνι με ειδική γραμμή για sneaker
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Φτιάξαμε ένα παντελόνι με το τέλειο μήκος και τις τέλειες αναλογίες για να αναδεικνύεις τα παπούτσια σου. Έχει baggy γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ το σχέδιο crop έχει σχεδιαστεί για να φτάνει μέχρι τη γλώσσα των παπουτσιών σου με χαμηλό κολάρο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ4941-010
Nike Club
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Φτιάξαμε ένα παντελόνι με το τέλειο μήκος και τις τέλειες αναλογίες για να αναδεικνύεις τα παπούτσια σου. Έχει baggy γραμμή που στενεύει ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ το σχέδιο crop έχει σχεδιαστεί για να φτάνει μέχρι τη γλώσσα των παπουτσιών σου με χαμηλό κολάρο.
Πλεονεκτήματα
- Το μεσαίου βάρους βαμβακερό καραβόπανο είναι άνετο και ανθεκτικό.
- Η λεπτή πιέτα στο μπατζάκι χαρίζει κλασικό στιλ.
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει, σε συνδυασμό με πατιλέτα με φερμουάρ και κλείσιμο με κουμπί.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
- Τσέπες για τα χέρια
- Πίσω τσέπη που κουμπώνει με σούστα
- Σώμα: 100% βαμβάκι. Επένδυση στις τσέπες: 87% πολυέστερ / 13% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ4941-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,83 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club