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Ανδρικό παντελόνι από French Terry ύφασμα με ανοιχτό τελείωμα Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Ανδρικό παντελόνι από French Terry ύφασμα με ανοιχτό τελείωμα

54,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτή την κλασική φόρμα. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό για σταθερή δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Το ανοιχτό τελείωμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τα παπούτσια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτή την κλασική φόρμα. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό για σταθερή δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Το ανοιχτό τελείωμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τα παπούτσια.

Πλεονεκτήματα

  • Η σχεδίαση προσφέρει χαλαρή αίσθηση στους γοφούς και τους μηρούς για καθημερινό στιλ.
  • Το κρυφό κλείσιμο με σούστα στις τσέπες πίσω επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
  • Ελαστική ζώνη με εξωτερικό κορδόνι που σφίγγει
  • Τσέπες για τα χέρια
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη: 100% βαμβάκι. Τσέπη πίσω: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HQ4422-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (14)

3.7 αστέρια

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Ανδρικό παντελόνι από French Terry ύφασμα με ανοιχτό τελείωμα Nike Club

Nike Club

54,99 €

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