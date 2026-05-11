Ανδρικό παντελόνι από French Terry ύφασμα με ανοιχτό τελείωμα Nike Club

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτή την κλασική φόρμα. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό για σταθερή δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Το ανοιχτό τελείωμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τα παπούτσια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HQ4422-010