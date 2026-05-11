Ανδρικό παντελόνι από French Terry ύφασμα με ανοιχτό τελείωμα Nike Club

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτή την κλασική φόρμα. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό για σταθερή δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Το ανοιχτό τελείωμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τα παπούτσια.
Nike Club
Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτή την κλασική φόρμα. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό για σταθερή δομή, κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Το ανοιχτό τελείωμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τα παπούτσια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.7 αστέρια
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club