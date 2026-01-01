Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση και αέρινο στρώσιμο χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft Light.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey

Στυλ: IQ8273-010