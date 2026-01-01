Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση και αέρινο στρώσιμο χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft Light.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
- Στυλ: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση και αέρινο στρώσιμο χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft Light.
Πλεονεκτήματα
- Το Nike 24.7 έχει σχεδιαστεί για να σε στηρίζει πριν και μετά την προπόνηση, με απαραίτητα κομμάτια εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Το ύφασμα ImpossiblySoft Light είναι κατασκευασμένο με ανάλαφρη πλέξη ζέρσεϊ και προσφέρει εξαιρετική απαλότητα και αέρινο στρώσιμο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα
- 79% μοντάλ/21% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
- Στυλ: IQ8273-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,96 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light