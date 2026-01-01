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Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light - Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT

69,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση και αέρινο στρώσιμο χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft Light.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

69,99 €

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση και αέρινο στρώσιμο χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft Light.

Πλεονεκτήματα

  • Το Nike 24.7 έχει σχεδιαστεί για να σε στηρίζει πριν και μετά την προπόνηση, με απαραίτητα κομμάτια εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.
  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το ύφασμα ImpossiblySoft Light είναι κατασκευασμένο με ανάλαφρη πλέξη ζέρσεϊ και προσφέρει εξαιρετική απαλότητα και αέρινο στρώσιμο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα
  • 79% μοντάλ/21% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IQ8273-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,96 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό κοντομάνικο T-Shirt Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    69,99 €

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