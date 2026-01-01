Ανδρικό κολάν Dri-FIT ADV Nike ACG "Lunar Ray" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Nike ACG "Lunar Ray"

109,99 €

Τα μονοπάτια σε περιμένουν. Ξεκίνα το τρέξιμο με αυτό το κολάν που έχει σφιχτή εφαρμογή για μείωση των ερεθισμών. Τέσσερις τσέπες (μία με φερμουάρ και σχεδιασμένη για να χωράει τα περισσότερα τηλέφωνα) σού προσφέρουν μια εύκολη λύση αποθήκευσης. Επιπλέον, το ύφασμα που αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα εξασφαλίζει άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.

Άψογη εφαρμογή

Έχει ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει για να πετυχαίνεις την εφαρμογή που θέλεις. Και για να διατηρήσουμε μια αεροδυναμική εμφάνιση μέχρι τους αστραγάλους, προσθέσαμε φερμουάρ στα μανσέτες.

Σε ετοιμότητα

Τέσσερις τσέπες συνολικά, δύο πλαϊνές από διχτυωτό υλικό, μία εσωτερική στο σλιπ και μία πίσω με φερμουάρ, για να χωράνε τα τζελ, τα σνακ και το τηλέφωνό σου.