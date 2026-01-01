Ανδρικό κολάν Dri-FIT ADV Nike ACG "Lunar Ray" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Lunar Ray"
Ανδρικό κολάν Dri-FIT ADV για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Τα μονοπάτια σε περιμένουν. Ξεκίνα το τρέξιμο με αυτό το κολάν που έχει σφιχτή εφαρμογή για μείωση των ερεθισμών. Τέσσερις τσέπες (μία με φερμουάρ και σχεδιασμένη για να χωράει τα περισσότερα τηλέφωνα) σού προσφέρουν μια εύκολη λύση αποθήκευσης. Επιπλέον, το ύφασμα που αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα εξασφαλίζει άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IO9673-010
Nike ACG "Lunar Ray"
Τα μονοπάτια σε περιμένουν. Ξεκίνα το τρέξιμο με αυτό το κολάν που έχει σφιχτή εφαρμογή για μείωση των ερεθισμών. Τέσσερις τσέπες (μία με φερμουάρ και σχεδιασμένη για να χωράει τα περισσότερα τηλέφωνα) σού προσφέρουν μια εύκολη λύση αποθήκευσης. Επιπλέον, το ύφασμα που αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα εξασφαλίζει άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.
Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
Άψογη εφαρμογή
Έχει ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει για να πετυχαίνεις την εφαρμογή που θέλεις. Και για να διατηρήσουμε μια αεροδυναμική εμφάνιση μέχρι τους αστραγάλους, προσθέσαμε φερμουάρ στα μανσέτες.
Σε ετοιμότητα
Τέσσερις τσέπες συνολικά, δύο πλαϊνές από διχτυωτό υλικό, μία εσωτερική στο σλιπ και μία πίσω με φερμουάρ, για να χωράνε τα τζελ, τα σνακ και το τηλέφωνό σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 83% πολυέστερ / 17% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 82% πολυέστερ / 18% σπάντεξ. Εσωτερικό σλιπ: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ.
- Εφαρμοστή γραμμή
- Ελαστική ζώνη με λογότυπο ACG και εξωτερικό κορδόνι που σφίγγει
- Ρυθμιζόμενα φερμουάρ στα ρεβέρ
- Ανακλαστικά λογότυπα Nike ACG και Nike Swoosh
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IO9673-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,87 m
- Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Lunar Ray"