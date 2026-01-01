Ανδρικό κολάν για τρέξιμο Dri-FIT ADV στο 1/2 του μήκους με επένδυση εσωτερικού σλιπ Nike AeroSwift

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτό το κολάν AeroSwift στο 1/2 του μήκους διαθέτει υποστηρικτικό εσωτερικό σλιπ και προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.