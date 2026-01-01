Ανδρικό κολάν για τρέξιμο Dri-FIT ADV στο 1/2 του μήκους με επένδυση εσωτερικού σλιπ Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Ανδρικό κολάν για τρέξιμο Dri-FIT ADV στο 1/2 του μήκους με επένδυση εσωτερικού σλιπ
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το κολάν AeroSwift στο 1/2 του μήκους διαθέτει υποστηρικτικό εσωτερικό σλιπ και προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Στυλ: IR4446-010
Nike AeroSwift
Αυτό το κολάν AeroSwift στο 1/2 του μήκους διαθέτει υποστηρικτικό εσωτερικό σλιπ και προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.
Πλεονεκτήματα
- Το πλεκτό ύφασμα ζακάρ διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV που συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Η ζώνη Flyvent με κορδόνι που σφίγγει προσφέρει ανάλαφρη άνεση και σταθερή εφαρμογή.
- Η συλλογή AeroSwift είναι φτιαγμένη για να προσφέρει ταχύτητα, άριστες επιδόσεις και κάλυψη χωρίς ενοχλήσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Πίσω τσέπη με φερμουάρ
- Κοφτή τσέπη στο σλιπ
- Σώμα: 83% πολυέστερ / 17% σπάντεξ. Εσωτερικό σορτς: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Στυλ: IR4446-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift