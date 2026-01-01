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Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT

99,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το ζιβάγκο διπλής πλέξης συνδυάζει ευρύχωρη, κομψή εμφάνιση και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Light Boulder
  • Στυλ: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το ζιβάγκο διπλής πλέξης συνδυάζει ευρύχωρη, κομψή εμφάνιση και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Οι λοξές ραφές στους ώμους και η χαμηλή μανικόκοψη σε βοηθούν να κινείσαι ελεύθερα και φυσικά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος του γιακά
  • 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Light Boulder
  • Στυλ: IF2119-658

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

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