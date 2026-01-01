Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το ζιβάγκο διπλής πλέξης συνδυάζει ευρύχωρη, κομψή εμφάνιση και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Light Boulder

Στυλ: IF2119-658