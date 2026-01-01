Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ανδρικό ζιβάγκο Dri-FIT
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το ζιβάγκο διπλής πλέξης συνδυάζει ευρύχωρη, κομψή εμφάνιση και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Light Boulder
- Στυλ: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτό το ζιβάγκο διπλής πλέξης συνδυάζει ευρύχωρη, κομψή εμφάνιση και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Οι λοξές ραφές στους ώμους και η χαμηλή μανικόκοψη σε βοηθούν να κινείσαι ελεύθερα και φυσικά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος του γιακά
- 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Light Boulder
- Στυλ: IF2119-658
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike 24.7 ImpossiblySoft.
Nike 24.7 ImpossiblySoft