Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 270 By You

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

Αυτή η εκδοχή του πρώτου lifestyle μοντέλου Air Max της Nike με δυνατότητα εξατομίκευσης σου προσφέρει στιλ, άνεση και δυναμική εμφάνιση. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τα χρώματα της επιλογής σου.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Με το επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα. Διάλεξε από μια σειρά χρωμάτων και προσάρμοσε στα μέτρα σου τα λογότυπα Swoosh και τις λαβές πίσω.

Βάλε χρώμα

Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις;

Ανάδειξε την προσωπικότητά σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.