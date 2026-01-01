Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 270 By You

Nike Air Max 270 By You
Ανδρικά παπούτσια
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Αυτή η εκδοχή του πρώτου lifestyle μοντέλου Air Max της Nike με δυνατότητα εξατομίκευσης σου προσφέρει στιλ, άνεση και δυναμική εμφάνιση. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τα χρώματα της επιλογής σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8027-900
Nike Air Max 270 By You
Αυτή η εκδοχή του πρώτου lifestyle μοντέλου Air Max της Nike με δυνατότητα εξατομίκευσης σου προσφέρει στιλ, άνεση και δυναμική εμφάνιση. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τα χρώματα της επιλογής σου.
Πώς θα ξεκινήσεις;
Με το επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα. Διάλεξε από μια σειρά χρωμάτων και προσάρμοσε στα μέτρα σου τα λογότυπα Swoosh και τις λαβές πίσω.
Βάλε χρώμα
Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις;
Ανάδειξε την προσωπικότητά σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Μονάδα Max Air 270 που προσφέρει αντικραδασμική προστασία όλη μέρα.
- Υφάσματα στο επάνω μέρος για ανάλαφρη εφαρμογή και αέρινη αίσθηση.
- Απαλή και άνετη ενδιάμεση σόλα από αφρό.
- Η ελαστική εσωτερική επένδυση και η κατασκευή σε στιλ επένδυσης δημιουργούν εξατομικευμένη εφαρμογή.
- Καουτσούκ στην εξωτερική σόλα για μεγαλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λεπτομέρειες από διχτυωτό υλικό
- Ενδιάμεση σόλα δύο τμημάτων
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8027-900
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Nike Air Max 270 By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.