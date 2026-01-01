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Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς Courtside - Μαύρο/University Red

Ανακυκλωμένα υλικά

Σικάγο Μπουλς Courtside

Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak

129,99 €
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Στο τρέξιμο, στον δρόμο, όπου κι αν πας, πάντα είναι ώρα για Μπουλς. Φόρεσέ τη για τους Σικάγο Μπουλς και δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HV9713-010

Σικάγο Μπουλς Courtside

129,99 €

Στο τρέξιμο, στον δρόμο, όπου κι αν πας, πάντα είναι ώρα για Μπουλς. Φόρεσέ τη για τους Σικάγο Μπουλς και δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Ελαστική ζώνη στη μέση με κορδόνι που σφίγγει.
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% πολυέστερ / 2% ελαστάν. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HV9713-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς Courtside

    Σικάγο Μπουλς Courtside

    129,99 €

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