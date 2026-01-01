Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς Courtside

Στο τρέξιμο, στον δρόμο, όπου κι αν πας, πάντα είναι ώρα για Μπουλς. Φόρεσέ τη για τους Σικάγο Μπουλς και δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red

Στυλ: HV9713-010