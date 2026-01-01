Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς Courtside

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Ανακυκλωμένα υλικά
Σικάγο Μπουλς Courtside
Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
129,99 €
Στο τρέξιμο, στον δρόμο, όπου κι αν πας, πάντα είναι ώρα για Μπουλς. Φόρεσέ τη για τους Σικάγο Μπουλς και δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HV9713-010
Σικάγο Μπουλς Courtside
129,99 €
Στο τρέξιμο, στον δρόμο, όπου κι αν πας, πάντα είναι ώρα για Μπουλς. Φόρεσέ τη για τους Σικάγο Μπουλς και δείξε την περηφάνια σου για την ομάδα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
- Ελαστική ζώνη στη μέση με κορδόνι που σφίγγει.
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% πολυέστερ / 2% ελαστάν. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HV9713-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Σικάγο Μπουλς Courtside
129,99 €