Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς City Edition

Εσύ ποιους θέλεις να εκπροσωπείς όταν βγαίνεις στην πόλη ή παίζεις στο γήπεδο; Τους Μπουλς, φυσικά. Δεν μπορείς να απαρνηθείς την αγαπημένη σου ομάδα. Δείξε την υπερηφάνεια σου με αυτήν την αθλητική φόρμα με ριχτή εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red

Στυλ: HQ5447-010