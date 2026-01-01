Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς City Edition

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Ανακυκλωμένα υλικά
Σικάγο Μπουλς City Edition
Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak
129,99 €
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Εσύ ποιους θέλεις να εκπροσωπείς όταν βγαίνεις στην πόλη ή παίζεις στο γήπεδο; Τους Μπουλς, φυσικά. Δεν μπορείς να απαρνηθείς την αγαπημένη σου ομάδα. Δείξε την υπερηφάνεια σου με αυτήν την αθλητική φόρμα με ριχτή εφαρμογή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HQ5447-010
Σικάγο Μπουλς City Edition
129,99 €
Εσύ ποιους θέλεις να εκπροσωπείς όταν βγαίνεις στην πόλη ή παίζεις στο γήπεδο; Τους Μπουλς, φυσικά. Δεν μπορείς να απαρνηθείς την αγαπημένη σου ομάδα. Δείξε την υπερηφάνεια σου με αυτήν την αθλητική φόρμα με ριχτή εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριχτή γραμμή
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% πολυέστερ / 2% σπάντεξ. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HQ5447-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
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Σικάγο Μπουλς City Edition
129,99 €