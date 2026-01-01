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Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς City Edition - Μαύρο/University Red

Ανακυκλωμένα υλικά

Σικάγο Μπουλς City Edition

Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak

129,99 €

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Εσύ ποιους θέλεις να εκπροσωπείς όταν βγαίνεις στην πόλη ή παίζεις στο γήπεδο; Τους Μπουλς, φυσικά. Δεν μπορείς να απαρνηθείς την αγαπημένη σου ομάδα. Δείξε την υπερηφάνεια σου με αυτήν την αθλητική φόρμα με ριχτή εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HQ5447-010

Σικάγο Μπουλς City Edition

129,99 €

Εσύ ποιους θέλεις να εκπροσωπείς όταν βγαίνεις στην πόλη ή παίζεις στο γήπεδο; Τους Μπουλς, φυσικά. Δεν μπορείς να απαρνηθείς την αγαπημένη σου ομάδα. Δείξε την υπερηφάνεια σου με αυτήν την αθλητική φόρμα με ριχτή εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριχτή γραμμή
  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% πολυέστερ / 2% σπάντεξ. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
  • Στυλ: HQ5447-010

Μέγεθος και εφαρμογή

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    Ανδρική φόρμα Nike NBA Club Peak Σικάγο Μπουλς City Edition

    Σικάγο Μπουλς City Edition

    129,99 €

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