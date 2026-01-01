Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα Jordan Sport Crossover

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Από την προπόνηση μέχρι τις στιγμές που απλώς χαλαρώνεις με την παρέα σου, χρειάζεσαι μια μπλούζα με κουκούλα που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση. Αυτό το κομμάτι από French Terry ύφασμα έχει απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και διακριτική μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό, αλλά και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.