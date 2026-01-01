Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα Jordan Sport Crossover

Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φλις φούτερ με κουκούλα
Από την προπόνηση μέχρι τις στιγμές που απλώς χαλαρώνεις με την παρέα σου, χρειάζεσαι μια μπλούζα με κουκούλα που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση. Αυτό το κομμάτι από French Terry ύφασμα έχει απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και διακριτική μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό, αλλά και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Από την προπόνηση μέχρι τις στιγμές που απλώς χαλαρώνεις με την παρέα σου, χρειάζεσαι μια μπλούζα με κουκούλα που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση. Αυτό το κομμάτι από French Terry ύφασμα έχει απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και διακριτική μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό, αλλά και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Έτσι, μπορείς να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 70% βαμβάκι, 30% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι, 3% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IM7764-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan Sport Crossover