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Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για τρέξιμο Nike - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για τρέξιμο

94,99 €
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Διατήρησε την αυτοσυγκέντρωσή σου (ακόμη και όταν ο ιδρώτας στεγνώνει). Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή σε αυτή τη μπλούζα με κουκούλα έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Έτσι, σου χαρίζει άνετη εφαρμογή μετά το τρέξιμο, μαζί με εξαιρετικά ευρύχωρη αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Στυλ: IU3945-063

Nike

94,99 €

Διατήρησε την αυτοσυγκέντρωσή σου (ακόμη και όταν ο ιδρώτας στεγνώνει). Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή σε αυτή τη μπλούζα με κουκούλα έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Έτσι, σου χαρίζει άνετη εφαρμογή μετά το τρέξιμο, μαζί με εξαιρετικά ευρύχωρη αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Η φαρδιά γραμμή έχει σχεδιαστεί με πιο ευρύχωρη αίσθηση στο σώμα.
  • Η κατασκευή της κουκούλας διπλής στρώσης έχει απαλή υφή και σταθερό σχήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σχέδια μπροστά και πίσω
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση κουκούλας: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Στυλ: IU3945-063

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για τρέξιμο Nike

    Nike

    94,99 €

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