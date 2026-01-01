Ανδρική φλις μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος για τρέξιμο Nike

Διατήρησε την αυτοσυγκέντρωσή σου (ακόμη και όταν ο ιδρώτας στεγνώνει). Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή σε αυτή τη μπλούζα με κουκούλα έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Έτσι, σου χαρίζει άνετη εφαρμογή μετά το τρέξιμο, μαζί με εξαιρετικά ευρύχωρη αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Bright Crimson

Στυλ: IU3945-063