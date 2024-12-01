Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy

Στυλ: DN2003-419