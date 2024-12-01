Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα.
Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition
Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition