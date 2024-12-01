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Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition - College Navy

Ανακυκλωμένα υλικά

Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

Ανδρική φανέλα NBA Swingman Nike Dri-FIT

104,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
  • Στυλ: DN2003-419

Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

104,99 €

Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό δίνει δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σχέδια τυπωμένα με θερμική μεταφορά
  • Ετικέτα στο τελείωμα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
  • Στυλ: DN2003-419

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

Ντένβερ Νάγκετς Icon Edition

104,99 €

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