Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς Association Edition

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
Μπόστον Σέλτικς Association Edition
Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Μπόστον Σέλτικς Association Edition