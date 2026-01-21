Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς Association Edition

Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό

Στυλ: DN2070-100