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Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς Association Edition - Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Μπόστον Σέλτικς Association Edition

Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman

104,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: DN2070-100

Μπόστον Σέλτικς Association Edition

104,99 €

Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό δίνει δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Όνομα και αριθμός παίκτη από ντιαγκονάλ ύφασμα
  • Σχέδια τυπωμένα με θερμική μεταφορά
  • Ετικέτα στο τελείωμα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: DN2070-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (4)

4 αστέρια

  • Jalen brown white Celtics jersey

    jam 2779

    the jersey looks different and size medium is too big

  • super maillot

    NathalieG493470911

    Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site

  • craigh513860178

    Better than what I though it was gonna be highly recommended it

Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς Association Edition

Μπόστον Σέλτικς Association Edition

104,99 €

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