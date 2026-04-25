Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Gridiron; Παρκέ; Δεν έχει σημασία, πραγματικά. Οι Σέλτικς είναι μαζί σου σε κάθε σπορ. Με αυτήν την ειδική φανέλα Dri-FIT μπορείς να αναδείξεις την αγαπημένη σου ομάδα.
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Gridiron; Παρκέ; Δεν έχει σημασία, πραγματικά. Οι Σέλτικς είναι μαζί σου σε κάθε σπορ. Με αυτήν την ειδική φανέλα Dri-FIT μπορείς να αναδείξεις την αγαπημένη σου ομάδα.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
2 αστέρια
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Μπόστον Σέλτικς Courtside