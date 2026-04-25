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Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA

Έκπτωση 30
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Gridiron; Παρκέ; Δεν έχει σημασία, πραγματικά. Οι Σέλτικς είναι μαζί σου σε κάθε σπορ. Με αυτήν την ειδική φανέλα Dri-FIT μπορείς να αναδείξεις την αγαπημένη σου ομάδα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: HV9746-010

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Έκπτωση 30

Gridiron; Παρκέ; Δεν έχει σημασία, πραγματικά. Οι Σέλτικς είναι μαζί σου σε κάθε σπορ. Με αυτήν την ειδική φανέλα Dri-FIT μπορείς να αναδείξεις την αγαπημένη σου ομάδα.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: HV9746-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

2 αστέρια

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Έκπτωση 30

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