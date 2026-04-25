Ανδρική φανέλα Nike Dri-FIT NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

Μπόστον Σέλτικς Courtside

52,49 € 74,99 € Έκπτωση 30

Gridiron; Παρκέ; Δεν έχει σημασία, πραγματικά. Οι Σέλτικς είναι μαζί σου σε κάθε σπορ. Με αυτήν την ειδική φανέλα Dri-FIT μπορείς να αναδείξεις την αγαπημένη σου ομάδα.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.