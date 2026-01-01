Ανδρική φανέλα NBA Swingman Nike Dri-FIT Ντένβερ Νάγκετς Association Edition

Ανακυκλωμένα υλικά
Ντένβερ Νάγκετς Association Edition
Ανδρική φανέλα NBA Swingman Nike Dri-FIT
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
- Στυλ: DN2075-100
Ντένβερ Νάγκετς Association Edition
Η φανέλα Association Edition με λευκό φόντο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει κάθε ομάδα στο NBA. Αυτή η φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τα χρώματα και τα σχέδια της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό δίνει δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Όνομα και αριθμός παίκτη από ντιαγκονάλ ύφασμα
- Σχέδια τυπωμένα με θερμική μεταφορά
- Ετικέτα στο τελείωμα
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
- Στυλ: DN2075-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ντένβερ Νάγκετς Association Edition