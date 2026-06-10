Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτή η ανάλαφρη αμάνικη μπλούζα, η οποία είναι σχεδιασμένη για ταχύτητα, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και δροσερή αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Στυλ: IR4444-010