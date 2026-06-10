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Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV

94,99 €
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Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτή η ανάλαφρη αμάνικη μπλούζα, η οποία είναι σχεδιασμένη για ταχύτητα, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και δροσερή αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Στυλ: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτή η ανάλαφρη αμάνικη μπλούζα, η οποία είναι σχεδιασμένη για ταχύτητα, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και δροσερή αίσθηση μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Ανάλαφρο ύφασμα με εξαιρετικά αεριζόμενη αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Στυλ: IR4444-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

94,99 €

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