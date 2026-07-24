Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Αυτή η μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Dri-FIT για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το ανάλαφρο ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει διατρήσεις τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία για άριστη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στα κατάλληλα σημεία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Στυλ: IU4522-848