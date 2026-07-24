Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτή η μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Dri-FIT για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το ανάλαφρο ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει διατρήσεις τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία για άριστη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στα κατάλληλα σημεία.
Nike AeroSwift
Αυτή η μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Dri-FIT για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το ανάλαφρο ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει διατρήσεις τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία για άριστη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στα κατάλληλα σημεία.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift