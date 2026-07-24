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Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike AeroSwift

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV

89,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτή η μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Dri-FIT για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το ανάλαφρο ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει διατρήσεις τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία για άριστη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Στυλ: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Αυτή η μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Dri-FIT για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Το ανάλαφρο ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει διατρήσεις τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία για άριστη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στα κατάλληλα σημεία.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
  • Οι οπές αερισμού σε όλη την επιφάνεια του υφάσματος προσφέρουν στοχευμένο αερισμό στα κατάλληλα σημεία.
  • Το πιο χαμηλό τελείωμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες φανέλες AeroSwift εξασφαλίζει περισσότερη κάλυψη.
  • Οι συγκολλητές ραφές στη μανικόκοψη και στον γιακά προσφέρουν πιο στενή αίσθηση και έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη μείωση των ερεθισμών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Στυλ: IU4522-848

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος L και έχει ύψος 1,85 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

89,99 €

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