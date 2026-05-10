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Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Barely Green/Lapis

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike AeroSwift

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV

89,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτή η αεριζόμενη φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να έχεις στεγνή και άνετη αίσθηση. Το λείο ύφασμά της διαθέτει διατρήσεις που εξασφαλίζουν άριστη κυκλοφορία του αέρα όταν κάνεις το τελευταίο σου βήμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
  • Στυλ: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Αυτή η αεριζόμενη φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να έχεις στεγνή και άνετη αίσθηση. Το λείο ύφασμά της διαθέτει διατρήσεις που εξασφαλίζουν άριστη κυκλοφορία του αέρα όταν κάνεις το τελευταίο σου βήμα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
  • Το πιο χαμηλό τελείωμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες φανέλες AeroSwift εξασφαλίζει περισσότερη κάλυψη.
  • Οι συγκολλητές ραφές στη μανικόκοψη και στον γιακά προσφέρουν πιο στενή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εξειδικευμένα σχέδια
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
  • Στυλ: IH6939-394

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,79 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

2 αστέρια

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

89,99 €

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