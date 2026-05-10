Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτή η αεριζόμενη φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να έχεις στεγνή και άνετη αίσθηση. Το λείο ύφασμά της διαθέτει διατρήσεις που εξασφαλίζουν άριστη κυκλοφορία του αέρα όταν κάνεις το τελευταίο σου βήμα.
Nike AeroSwift
Αυτή η αεριζόμενη φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να έχεις στεγνή και άνετη αίσθηση. Το λείο ύφασμά της διαθέτει διατρήσεις που εξασφαλίζουν άριστη κυκλοφορία του αέρα όταν κάνεις το τελευταίο σου βήμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
2 αστέρια
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift