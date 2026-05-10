Ανδρική φανέλα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Αυτή η αεριζόμενη φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη για αγώνες, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να έχεις στεγνή και άνετη αίσθηση. Το λείο ύφασμά της διαθέτει διατρήσεις που εξασφαλίζουν άριστη κυκλοφορία του αέρα όταν κάνεις το τελευταίο σου βήμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis

Στυλ: IH6939-394