Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans

Δείξε την υποστήριξή σου σε ένα από τα κορυφαία αστέρια της ομάδας με αυτή τη φανέλα των Houston Texans. Ο σωστός αερισμός και η ριχτή γραμμή εξασφαλίζουν στεγνή, άνετη εφαρμογή με το αυθεντικό στιλ της εμφάνισης των παικτών στο γήπεδο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue

Στυλ: II7377-426