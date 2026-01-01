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Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game

124,99 €
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Δείξε την υποστήριξή σου σε ένα από τα κορυφαία αστέρια της ομάδας με αυτή τη φανέλα των Houston Texans. Ο σωστός αερισμός και η ριχτή γραμμή εξασφαλίζουν στεγνή, άνετη εφαρμογή με το αυθεντικό στιλ της εμφάνισης των παικτών στο γήπεδο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
  • Στυλ: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Δείξε την υποστήριξή σου σε ένα από τα κορυφαία αστέρια της ομάδας με αυτή τη φανέλα των Houston Texans. Ο σωστός αερισμός και η ριχτή γραμμή εξασφαλίζουν στεγνή, άνετη εφαρμογή με το αυθεντικό στιλ της εμφάνισης των παικτών στο γήπεδο.

Πλεονεκτήματα

  • Η στάμπα με όνομα, αριθμό και έμβλημα της ομάδας προσφέρει ανάλαφρη ανθεκτικότητα.
  • Ο αερισμός του δέρματος στα κύρια σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες χαρίζει δροσερή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λαιμόκοψη V με σήμα του NFL
  • Ετικέτα στον γιακά χωρίς ταμπελίτσα
  • Υφαντή ετικέτα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
  • Στυλ: II7377-426

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans

    C.J. Stroud Houston Texans

    124,99 €

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