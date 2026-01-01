Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans

C.J. Stroud Houston Texans
Ανδρική φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου Nike NFL Game
Δείξε την υποστήριξή σου σε ένα από τα κορυφαία αστέρια της ομάδας με αυτή τη φανέλα των Houston Texans. Ο σωστός αερισμός και η ριχτή γραμμή εξασφαλίζουν στεγνή, άνετη εφαρμογή με το αυθεντικό στιλ της εμφάνισης των παικτών στο γήπεδο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
- Στυλ: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Δείξε την υποστήριξή σου σε ένα από τα κορυφαία αστέρια της ομάδας με αυτή τη φανέλα των Houston Texans. Ο σωστός αερισμός και η ριχτή γραμμή εξασφαλίζουν στεγνή, άνετη εφαρμογή με το αυθεντικό στιλ της εμφάνισης των παικτών στο γήπεδο.
Πλεονεκτήματα
- Η στάμπα με όνομα, αριθμό και έμβλημα της ομάδας προσφέρει ανάλαφρη ανθεκτικότητα.
- Ο αερισμός του δέρματος στα κύρια σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες χαρίζει δροσερή αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λαιμόκοψη V με σήμα του NFL
- Ετικέτα στον γιακά χωρίς ταμπελίτσα
- Υφαντή ετικέτα
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
- Στυλ: II7377-426
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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C.J. Stroud Houston Texans