Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα τερματοφύλακα Ίντερ Nike ACG Dri-FIT Replica 2026 Stadium SE

Ανακυκλωμένα υλικά
Ίντερ 2026 Stadium Τερματοφύλακας SE
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike ACG Dri-FIT Replica
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hyper Blue
- Στυλ: IB3145-100
Ίντερ 2026 Stadium Τερματοφύλακας SE
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Σχεδίαση εμπνευσμένη από τους επαγγελματίες
Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αντίγραφο της αυθεντικής σχεδίασης
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Hyper Blue
- Στυλ: IB3145-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ίντερ 2026 Stadium Τερματοφύλακας SE