Ίντερ 2026 Match SE

149,99 €

Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.

Καλύτερη κυκλοφορία του αέρα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή. Με γνώμονα τους επαγγελματίες Η συλλογή Match σε βοηθά να φοράς ακριβώς ό,τι και οι επαγγελματίες. Συνδυάσαμε αυθεντικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες με ανάλαφρη τεχνολογία που στεγνώνει γρήγορα, για να απολαμβάνεις δροσερή και άνετη αίσθηση στο γήπεδο.