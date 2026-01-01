Ανακυκλωμένα υλικά
Ίντερ 2026 Match SE
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike ACG Dri-FIT ADV Authentic
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Hyper Blue/Μαύρο/Safety Orange
- Στυλ: IB3141-413
Ίντερ 2026 Match SE
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.
Καλύτερη κυκλοφορία του αέρα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
Με γνώμονα τους επαγγελματίες
Η συλλογή Match σε βοηθά να φοράς ακριβώς ό,τι και οι επαγγελματίες. Συνδυάσαμε αυθεντικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες με ανάλαφρη τεχνολογία που στεγνώνει γρήγορα, για να απολαμβάνεις δροσερή και άνετη αίσθηση στο γήπεδο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αυθεντική σχεδίαση
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Hyper Blue/Μαύρο/Safety Orange
- Στυλ: IB3141-413
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
ACG x FC Internazionale Milano
H ACG βγάζει την Ίντερ από το γήπεδο και τη μεταφέρει στις Άλπεις με ένα νέο σχέδιο εμπνευσμένο από τους Δολομίτες. Με αυτή τη φανέλα που αντλεί έμπνευση από τη σύνδεση μεταξύ της πόλης και της φύσης μπορείς να στηρίζεις την ομάδα σου σε όλες τις συνθήκες.