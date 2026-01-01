Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Strike Drill με φερμουάρ στο μισό μήκος Κροατία 2026

Ανακυκλωμένα υλικά
Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT με φερμουάρ 1/2
Αυτή η μπλούζα Strike διαθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος διευκολύνει την αφαίρεση του ρούχου όταν ολοκληρώσεις την προθέρμανση και ετοιμάζεσαι να μπεις στο γήπεδο. Η στενή, άψογη εφαρμογή και το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Laser Blue/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IO8629-436
Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026
Αυτή η μπλούζα Strike διαθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος διευκολύνει την αφαίρεση του ρούχου όταν ολοκληρώσεις την προθέρμανση και ετοιμάζεσαι να μπεις στο γήπεδο. Η στενή, άψογη εφαρμογή και το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Laser Blue/Sport Red/Λευκό
- Στυλ: IO8629-436
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026