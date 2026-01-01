Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Strike Drill με φερμουάρ στο μισό μήκος Κροατία 2026

Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026

74,99 €

Αυτή η μπλούζα Strike διαθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος διευκολύνει την αφαίρεση του ρούχου όταν ολοκληρώσεις την προθέρμανση και ετοιμάζεσαι να μπεις στο γήπεδο. Η στενή, άψογη εφαρμογή και το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.