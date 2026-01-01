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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Strike Drill με φερμουάρ στο μισό μήκος Κροατία 2026 - Laser Blue/Sport Red/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT με φερμουάρ 1/2

74,99 €
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Αυτή η μπλούζα Strike διαθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος διευκολύνει την αφαίρεση του ρούχου όταν ολοκληρώσεις την προθέρμανση και ετοιμάζεσαι να μπεις στο γήπεδο. Η στενή, άψογη εφαρμογή και το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Laser Blue/Sport Red/Λευκό
  • Στυλ: IO8629-436

Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026

74,99 €

Αυτή η μπλούζα Strike διαθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η σχεδίαση με φερμουάρ στο μισό μήκος διευκολύνει την αφαίρεση του ρούχου όταν ολοκληρώσεις την προθέρμανση και ετοιμάζεσαι να μπεις στο γήπεδο. Η στενή, άψογη εφαρμογή και το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Laser Blue/Sport Red/Λευκό
  • Στυλ: IO8629-436

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Dri-FIT Strike Drill με φερμουάρ στο μισό μήκος Κροατία 2026

    Μπλούζα Strike Drill Κροατία 2026

    74,99 €

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