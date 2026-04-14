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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic Nike - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic

Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike

79,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα με χαλαρή εφαρμογή ολοκληρώνει τη συλλογή κάθε φίλαθλου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB3830-012

Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic

79,99 €

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα με χαλαρή εφαρμογή ολοκληρώνει τη συλλογή κάθε φίλαθλου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% πολυέστερ / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB3830-012

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • More Goalie Shirts

    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic Nike

Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic

79,99 €

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