Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic Nike

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα με χαλαρή εφαρμογή ολοκληρώνει τη συλλογή κάθε φίλαθλου.
Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic
Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα με χαλαρή εφαρμογή ολοκληρώνει τη συλλογή κάθε φίλαθλου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic