Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα Τσέλσι Τερματοφύλακας Authentic Nike

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα με χαλαρή εφαρμογή ολοκληρώνει τη συλλογή κάθε φίλαθλου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Λευκό

Στυλ: IB3830-012