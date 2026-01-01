Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα πόλο Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club

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Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα πόλο Nike
44,99 €
Δείξε την υποστήριξή σου με αυτήν την μπλούζα πόλο Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι κεντημένες λεπτομέρειες και το απαλό ύφασμα προσφέρουν ιδανικό στιλ εντός κι εκτός γηπέδου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO4188-010
Ατλέτικο Μαδρίτης Club
44,99 €
Δείξε την υποστήριξή σου με αυτήν την μπλούζα πόλο Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι κεντημένες λεπτομέρειες και το απαλό ύφασμα προσφέρουν ιδανικό στιλ εντός κι εκτός γηπέδου.
Λεπτομέρειες
- Μακρύτερο μήκος πίσω
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO4188-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Club
44,99 €