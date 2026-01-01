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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα πόλο Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club - Μαύρο/Λευκό

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα πόλο Nike

44,99 €
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Δείξε την υποστήριξή σου με αυτήν την μπλούζα πόλο Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι κεντημένες λεπτομέρειες και το απαλό ύφασμα προσφέρουν ιδανικό στιλ εντός κι εκτός γηπέδου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO4188-010

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

44,99 €

Δείξε την υποστήριξή σου με αυτήν την μπλούζα πόλο Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι κεντημένες λεπτομέρειες και το απαλό ύφασμα προσφέρουν ιδανικό στιλ εντός κι εκτός γηπέδου.

Λεπτομέρειες

  • Μακρύτερο μήκος πίσω
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO4188-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα πόλο Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club

    Ατλέτικο Μαδρίτης Club

    44,99 €

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