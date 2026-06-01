Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT Nike Academy

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση του ποδοσφαίρου με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό

Στυλ: HJ3783-410