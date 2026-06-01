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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT Nike Academy - Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Blue Void/Μαύρο/Λευκό/Pinksicle
Cool Grey/Μαύρο/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Λευκό
Anthracite/Μαύρο/Illusion Green/Illusion Green
Μαύρο/Λευκό/Bright Crimson/Bright Crimson
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση του ποδοσφαίρου με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση του ποδοσφαίρου με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το λείο, πλεκτό ύφασμα έχει ανάλαφρη αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή.
  • Οι φάσες από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζουν μεγαλύτερο αερισμό.
  • Χάρη στις υποδοχές για τους αντίχειρες, έχεις περισσότερη κάλυψη και σταθερή εφαρμογή στα μανίκια κατά την κίνηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Φερμουάρ στο 1/4 του μήκους
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: HJ3783-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (14)

4.6 αστέρια

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

44,99 €

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