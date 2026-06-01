Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Dri-FIT Nike Academy

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση του ποδοσφαίρου με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.
Nike Academy
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα προπόνησης έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση του ποδοσφαίρου με πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή, αεριζόμενη αίσθηση. Το ύφασμα Dri-FIT με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, η στενή γραμμή και το φερμουάρ στο 1/4 του μήκους συνδυάζονται για αίσθηση χωρίς ενοχλήσεις καθώς ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και προπόνηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.