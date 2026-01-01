Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike Τσέλσι Club

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Αυτή η μπλούζα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.