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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike Τσέλσι Club - Pitch Blue/Λευκό

Τσέλσι Club

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike

64,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτή η μπλούζα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3426-453

Τσέλσι Club

64,99 €

Αυτή η μπλούζα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3426-453

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike Τσέλσι Club

    Τσέλσι Club

    64,99 €

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