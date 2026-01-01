Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike Τσέλσι Club

εικόνα 1 από 6
Τσέλσι Club
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με crew λαιμόκοψη Nike
64,99 €
Αυτή η μπλούζα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
- Στυλ: II3426-453
Τσέλσι Club
64,99 €
Αυτή η μπλούζα της Τσέλσι είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
- Στυλ: II3426-453
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Τσέλσι Club.
Τσέλσι Club
64,99 €