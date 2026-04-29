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Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Αγγλία Tech Fleece Windrunner - Work Blue/Λευκό

Αγγλία Tech Fleece Windrunner

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike

134,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Δείξε την περηφάνια σου για την Αγγλία φορώντας αυτή την κλασική μπλούζα με κουκούλα Windrunner. Φτιαγμένη από ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα Tech Fleece Windrunner προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB5927-486

Αγγλία Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Δείξε την περηφάνια σου για την Αγγλία φορώντας αυτή την κλασική μπλούζα με κουκούλα Windrunner. Φτιαγμένη από ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα Tech Fleece Windrunner προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Υφαντό έμβλημα
  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 53% βαμβάκι / 47% πολυέστερ. Τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB5927-486

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Αγγλία Tech Fleece Windrunner

Αγγλία Tech Fleece Windrunner

134,99 €

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