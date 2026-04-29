Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Αγγλία Tech Fleece Windrunner

Philippe209771295
Très bon produit très agréable à porter Merci
Δείξε την περηφάνια σου για την Αγγλία φορώντας αυτή την κλασική μπλούζα με κουκούλα Windrunner. Φτιαγμένη από ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα Tech Fleece Windrunner προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.
Αγγλία Tech Fleece Windrunner
Δείξε την περηφάνια σου για την Αγγλία φορώντας αυτή την κλασική μπλούζα με κουκούλα Windrunner. Φτιαγμένη από ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα Tech Fleece Windrunner προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Philippe209771295
Très bon produit très agréable à porter Merci
Αγγλία Tech Fleece Windrunner