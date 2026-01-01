Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη φανέλα τερματοφύλακα Μπαρτσελόνα 2025/26 Nike Dri-FIT Replica Stadium

Απόκτησε την εμφάνιση του τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Μπαρτσελόνα. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Μαύρο

Στυλ: HQ0477-311