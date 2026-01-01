Ανακυκλωμένα υλικά
Τερματοφύλακας Τσέλσι 2025/26 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Απόκτησε την εμφάνιση του τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Τσέλσι. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Λευκό
- Στυλ: HJ4487-011
Τερματοφύλακας Τσέλσι 2025/26 Stadium
Απόκτησε την εμφάνιση του τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Τσέλσι. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Πρόκειται για αντίγραφο του αυθεντικού σχεδίου, με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την εμφάνιση που φορούν οι παίκτες της ομάδας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Λευκό
- Στυλ: HJ4487-011
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο, η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.