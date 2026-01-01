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Απόκτησε την εμφάνιση του τερματοφύλακα της αγαπημένης σου ομάδας με αυτή τη φανέλα Replica της Τσέλσι. Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.