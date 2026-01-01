Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα τερματοφύλακα Νιγηρία 2026 Nike Dri-FIT Replica Stadium

Ανακυκλωμένα υλικά
Νιγηρία 2026 Stadium Τερματοφύλακας
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Οι τερματοφύλακες αξίζουν τον χρόνο τους στο προσκήνιο. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό ως το Walk of Fame τους. Μια συλλογή που μοιράζει αστέρια σε κάθε φύλακα του τέρματος που έχει τα κότσια να μπει ανάμεσα στα δοκάρια. Εξοπλίσου όπως ο τερματοφύλακας της χώρας σου με αυτή τη φανέλα Replica της Νιγηρίας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Hyper Pink/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB5313-645
Νιγηρία 2026 Stadium Τερματοφύλακας
Οι τερματοφύλακες αξίζουν τον χρόνο τους στο προσκήνιο. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό ως το Walk of Fame τους. Μια συλλογή που μοιράζει αστέρια σε κάθε φύλακα του τέρματος που έχει τα κότσια να μπει ανάμεσα στα δοκάρια. Εξοπλίσου όπως ο τερματοφύλακας της χώρας σου με αυτή τη φανέλα Replica της Νιγηρίας.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Σχεδίαση εμπνευσμένη από τους επαγγελματίες
Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αντίγραφο της αυθεντικής σχεδίασης
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Hyper Pink/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB5313-645
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,84 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Νιγηρία 2026 Stadium Τερματοφύλακας