Γαλλία 2026 Stadium Τερματοφύλακας

109,99 €

Οι τερματοφύλακες αξίζουν τον χρόνο τους στο προσκήνιο. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό ως το Walk of Fame τους. Μια συλλογή που μοιράζει αστέρια σε κάθε φύλακα του τέρματος που έχει τα κότσια να μπει ανάμεσα στα δοκάρια. Εξοπλίσου όπως ο τερματοφύλακας της χώρας σου με αυτή τη φανέλα Replica της Γαλλίας.

Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή. Σχεδίαση εμπνευσμένη από τους επαγγελματίες Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.