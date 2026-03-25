Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT Nike Academy+

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Κατάκτησε το γήπεδο με αυτή την ποδοσφαιρική μπλούζα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση, διαθέτει φάσα από διχτυωτό υλικό στην πλάτη για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.
Nike Academy+
Κατάκτησε το γήπεδο με αυτή την ποδοσφαιρική μπλούζα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση, διαθέτει φάσα από διχτυωτό υλικό στην πλάτη για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+