Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT Nike Academy+

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κατάκτησε το γήπεδο με αυτή την ποδοσφαιρική μπλούζα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση, διαθέτει φάσα από διχτυωτό υλικό στην πλάτη για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.