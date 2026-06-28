Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Dri-FIT Κροατία 2026

Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Ανακυκλωμένα υλικά
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
Κροατία 2026 Προθέρμανση
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Κροατία 2026 Προθέρμανση