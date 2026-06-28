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Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Dri-FIT Κροατία 2026 - Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Κροατία 2026 Προθέρμανση

Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Dri-FIT

69,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
  • Στυλ: IO8626-447

Κροατία 2026 Προθέρμανση

69,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
  • Στυλ: IO8626-447

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Dri-FIT Κροατία 2026

Κροατία 2026 Προθέρμανση

69,99 €

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