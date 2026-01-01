Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Τσέλσι Nike Dri-FIT Academy Pro SE

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτή η μπλούζα σε στενή γραμμή διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να παραμένεις στεγνός την ημέρα του αγώνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Στυλ: IB3806-012