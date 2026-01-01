Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro

Ανακυκλωμένα υλικά
Βραζιλία Academy Pro
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Στυλ: IH1662-369
Βραζιλία Academy Pro
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στη λαιμόκοψη
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Στυλ: IH1662-369
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Βραζιλία Academy Pro.
Βραζιλία Academy Pro