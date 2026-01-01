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Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro - Light Menta/Light Photo Blue/Canary

Ανακυκλωμένα υλικά

Βραζιλία Academy Pro

Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT

69,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Στυλ: IH1662-369

Βραζιλία Academy Pro

69,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή γραμμή συνδυάζεται με τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στη λαιμόκοψη
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Στυλ: IH1662-369

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

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    Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Βραζιλία Nike Dri-FIT Academy Pro

    Βραζιλία Academy Pro

    69,99 €

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