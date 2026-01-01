Ανδρική μπλούζα Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ στο μισό μήκος

Μπόστον Σέλτικς Courtside

79,99 €

Αγαπάς τους Μπόστον Σέλτικς. Δείξτους το! Αυτή η ξεχωριστή μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος και τη δυναμική αισθητική με τη φθαρμένη όψη της σε βοηθά να δείξεις την υποστήριξή σου στην ομάδα σου.

Πλεονεκτήματα Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.