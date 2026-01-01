Ανδρική μπλούζα Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ στο μισό μήκος

Μπόστον Σέλτικς Courtside
Ανδρική μπλούζα Nike NBA Club με φερμουάρ στο μισό μήκος
Αγαπάς τους Μπόστον Σέλτικς. Δείξτους το! Αυτή η ξεχωριστή μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος και τη δυναμική αισθητική με τη φθαρμένη όψη της σε βοηθά να δείξεις την υποστήριξή σου στην ομάδα σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IB0383-010
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Αγαπάς τους Μπόστον Σέλτικς. Δείξτους το! Αυτή η ξεχωριστή μπλούζα με φερμουάρ στο μισό μήκος και τη δυναμική αισθητική με τη φθαρμένη όψη της σε βοηθά να δείξεις την υποστήριξή σου στην ομάδα σου.
Πλεονεκτήματα
Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IB0383-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπόστον Σέλτικς Courtside