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Ανδρική μπλούζα Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο - Sequoia/Light Army/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Ανδρική μπλούζα Dri-FIT ADV για τρέξιμο σε μονοπάτια

69,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Βγες στα μονοπάτια με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στις μασχάλες σου προσφέρουν επιπλέον κυκλοφορία του αέρα στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Στυλ: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

Βγες στα μονοπάτια με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στις μασχάλες σου προσφέρουν επιπλέον κυκλοφορία του αέρα στα κατάλληλα σημεία.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Το απαλό ύφασμα από βαμβάκι και πολυέστερ έχει ανάλαφρη αίσθηση με ελαφρώς χνουδωτή υφή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 85% πολυέστερ / 15% βαμβάκι
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Θηλιά για κρέμασμα
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Στυλ: IM5142-355

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική μπλούζα Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

    69,99 €

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