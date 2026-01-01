Ανδρική μπλούζα Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

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Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Ανδρική μπλούζα Dri-FIT ADV για τρέξιμο σε μονοπάτια
69,99 €
Βγες στα μονοπάτια με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στις μασχάλες σου προσφέρουν επιπλέον κυκλοφορία του αέρα στα κατάλληλα σημεία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
- Στυλ: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €
Βγες στα μονοπάτια με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στις μασχάλες σου προσφέρουν επιπλέον κυκλοφορία του αέρα στα κατάλληλα σημεία.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Το απαλό ύφασμα από βαμβάκι και πολυέστερ έχει ανάλαφρη αίσθηση με ελαφρώς χνουδωτή υφή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 85% πολυέστερ / 15% βαμβάκι
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Θηλιά για κρέμασμα
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
- Στυλ: IM5142-355
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €