Ανδρική μπλούζα με ψηλό γιακά Aero-FIT Nike Club Rules

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Ανακυκλωμένα υλικά
Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Προσθέσαμε μοτίβο πιε ντε πουλ σε ζακάρ σε μια μπλούζα με τεχνολογία Aero-FIT για να σου προσφέρουμε μια εμφάνιση που ταιριάζει στο γήπεδο, σχεδιασμένη για κίνηση και πολύωρες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους.
Nike Club Rules
Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Προσθέσαμε μοτίβο πιε ντε πουλ σε ζακάρ σε μια μπλούζα με τεχνολογία Aero-FIT για να σου προσφέρουμε μια εμφάνιση που ταιριάζει στο γήπεδο, σχεδιασμένη για κίνηση και πολύωρες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Nike Club Rules