Ανδρική μπλούζα με ψηλό γιακά Aero-FIT Nike Club Rules

Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Προσθέσαμε μοτίβο πιε ντε πουλ σε ζακάρ σε μια μπλούζα με τεχνολογία Aero-FIT για να σου προσφέρουμε μια εμφάνιση που ταιριάζει στο γήπεδο, σχεδιασμένη για κίνηση και πολύωρες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Sail

Στυλ: IU0800-133