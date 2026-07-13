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Ανδρική μπλούζα με ψηλό γιακά Aero-FIT Nike Club Rules - Sail/Sail

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Club Rules

Ανδρική μπλούζα με ψηλό γιακά Aero-FIT

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Προσθέσαμε μοτίβο πιε ντε πουλ σε ζακάρ σε μια μπλούζα με τεχνολογία Aero-FIT για να σου προσφέρουμε μια εμφάνιση που ταιριάζει στο γήπεδο, σχεδιασμένη για κίνηση και πολύωρες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Sail
  • Στυλ: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Προσθέσαμε μοτίβο πιε ντε πουλ σε ζακάρ σε μια μπλούζα με τεχνολογία Aero-FIT για να σου προσφέρουμε μια εμφάνιση που ταιριάζει στο γήπεδο, σχεδιασμένη για κίνηση και πολύωρες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Aero-FIT έχει σχεδιαστεί για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Επιτρέπει τη ροή του αέρα στο δέρμα σας για να παραμένετε δροσεροί όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
  • Η κανονική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση και έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει πιο στενά στο σώμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο NikeCourt
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Sail
  • Στυλ: IU0800-133

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το Aero-FIT είναι το πρώτο ρούχο υψηλών επιδόσεων της Nike για elite αθλητές που είναι κατασκευασμένο από 100% υφασμάτινα απορρίμματα, ένα σημαντικό επίτευγμα στη δεκαετή δέσμευση της επωνυμίας να μειώσει το αποτύπωμά της και να βοηθήσει τους αθλητές να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Ανδρική μπλούζα με ψηλό γιακά Aero-FIT Nike Club Rules

Nike Club Rules

59,99 €

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