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Ανδρική μπλούζα με κουκούλα Nike Club Κροατία 2026 - Obsidian/Λευκό/University Red

Κροατία 2026

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike Club

69,99 €
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Το φούτερ με κουκούλα Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό/University Red
  • Στυλ: IO8649-451

Κροατία 2026

69,99 €

Το φούτερ με κουκούλα Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80–82% βαμβάκι / 18–20% πολυέστερ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό/University Red
  • Στυλ: IO8649-451

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική μπλούζα με κουκούλα Nike Club Κροατία 2026

    Κροατία 2026

    69,99 €

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