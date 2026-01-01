Ανδρική μπλούζα με κουκούλα Nike Club Κροατία 2026

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Κροατία 2026
Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike Club
69,99 €
Το φούτερ με κουκούλα Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό/University Red
- Στυλ: IO8649-451
Κροατία 2026
69,99 €
Το φούτερ με κουκούλα Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80–82% βαμβάκι / 18–20% πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό/University Red
- Στυλ: IO8649-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Κροατία 2026
69,99 €