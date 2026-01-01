Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club British & Irish Lions

British & Irish Lions
Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club
Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club, που τη φορούν εκτός γηπέδου οι αγαπημένοι σου παίκτες από την British & Irish Lions, συνδυάζει απαλό ύφασμα με το απλό καθημερινό στιλ που είναι αρκετά ευέλικτο για καθημερινή χρήση. Με φερμουάρ σε όλο το μήκος που φτάνει μέχρι το σαγόνι, συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο την εμφάνισή σου τις κρύες ημέρες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IW8570-451
British & Irish Lions
Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club, που τη φορούν εκτός γηπέδου οι αγαπημένοι σου παίκτες από την British & Irish Lions, συνδυάζει απαλό ύφασμα με το απλό καθημερινό στιλ που είναι αρκετά ευέλικτο για καθημερινή χρήση. Με φερμουάρ σε όλο το μήκος που φτάνει μέχρι το σαγόνι, συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο την εμφάνισή σου τις κρύες ημέρες.
Πλεονεκτήματα
Βαμβακερή μπλούζα με κουκούλα που προσφέρει άνεση όλη τη σεζόν. Η κανονική γραμμή προσφέρει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IW8570-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος XL και έχει ύψος 1,88 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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British & Irish Lions