Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από French Terry ύφασμα Nike Club

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club συνδυάζει καθημερινή άνεση και κλασικό στιλ. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: FN3884-010