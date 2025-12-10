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Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από French Terry ύφασμα Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ από French Terry ύφασμα

69,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club συνδυάζει καθημερινή άνεση και κλασικό στιλ. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club συνδυάζει καθημερινή άνεση και κλασικό στιλ. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.

Πλεονεκτήματα

  • Η κανονική γραμμή προσφέρει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.
  • Η κουκούλα διπλής στρώσης εξασφαλίζει περισσότερη ζεστασιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
  • Διαχωρισμένη μεγάλη τσέπη
  • Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 80-84% βαμβάκι / 16-20% πολυέστερ.
  • Τα ποσοστά των υλικών ενδέχεται να διαφέρουν. Έλεγξε την ετικέτα για την πραγματική περιεκτικότητα.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FN3884-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,75 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

4 αστέρια

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Ανδρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος από French Terry ύφασμα Nike Club

Nike Club

69,99 €

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